Товарищеские матчи: "Барселона" разгромила "Химнастик", ПСЖ обыграл "Аугсбург"

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Товарищеские матчи: "Барселона" разгромила "Химнастик", ПСЖ обыграл "Аугсбург"Фото: твиттер "Барселоны"

В рамках товарищеской игры "Барселона" крупно обыграла "Химнастик", а ПСЖ добыл победу над "Аугсбургом".

"Барселона" - "Химнастик" 4:0

Голы: Манай, 60 - 1:0, Кольядо, 85 - 2:0, Манай, 86 - 3:0, Манай (пен), 90 - 4:0

"Барселона": Нето (Пенья, 46), Алехандро Бальде (Ндиайе, 46), Умтити (Рамос, 46), Дест (Игор, 46), Сехи Роберто (Матеус Перейра, 46), Пуч (Гавира, 46), Пьянич (Кольядо, 46), Демир (Абе, 46), Пике (Комас, 46), Карлос Поло (Мортимер, 46), Эскобар (Манай, 46).

Удаление: Кинтанилья (38).


ПСЖ - "Аугсбург" 2:1

Голы: Дракслер, 62 - 1:0, Нидерлехнер, 66 - 1:1, Гауэлеу (аг), 90 - 2:1

ПСЖ: Навас (Летелье, 71), Битшиабу (Алло, 46), Керер, Диалло, Битумазала, Симонс (Фрессанж, 86), Гарби (Фадига, 71), Дракслер, Гуйе, Эбимбе (М`Зе, 77), Икарди (Калимуэндо, 46).

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