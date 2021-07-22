"Интер" не полетит в турне по США

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"Интер" не полетит в турне по СШАФото: сайт "Интера"

"Интер" отменил предсезонную подготовку в США.

Как сообщает журналист Николо Скира, "нерадзурри" отказались от североамериканского турне из-за коронавирусной обстановки.

Таким образом, действующий чемпион Италии проведет сборы в Европе.

Напомним, что новый сезон Серии А стартует 21 августа.

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