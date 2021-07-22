"Реал" планирует бесплатно подписать Горетцку следующим летом
"Реал" нацелился на вингера "Баварии" Леона Горетцку.
По сведениям Marca, мадридский клуб готов дождаться следующего лета, чтобы подписать игрока свободным агентом. "Реал" уже уведомил об этом самого футболиста.
Контракт 26-летнего немца истекает летом 2022 года и "Бавария" не может договориться об его продлении.
В прошлом сезоне Горетцка провел 32 игры, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.
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