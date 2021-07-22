Экс-игрок "Спартака" Таски высказался о возможном назначении Кунца на пост тренера сборной России

Фото: инстаграм Штефана Кунца

Экс-игрок "Спартака" Сердар Таски прокомментировал возможное назначение Штефана Кунца на пост тренера сборной России.

"Я не слышал новостей о Кунце в сборной России. Но в последние месяцы в немецких СМИ он был одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Германии.

Он был очень успешен со сборной U21, с которой выиграл чемпионат Европы. Теперь же он тренер национальной сборной на Олимпийских играх. Пока мне трудно сказать, подходит ли он для сборной России, так как он никогда не был тренером взрослой сборной", - приводит слова Таски "Спорт-Экспресс".

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