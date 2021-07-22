Кудряшов продлил контракт с "Антальяспором"

Теги федор кудряшовантальяспор

Кудряшов продлил контракт с "Антальяспором"Фото: инстаграм "Антальяспора"

"Антальяспор" подписал новый контракт с защитником Федором Кудряшовым.

Как сообщает сайт клуба, 34-летний россиянин заключил соглашение до лета 2022 года с опцией продления еще на один год.

Кудряшов перебрался в "Антальяспор" в январе 2020 года. За это время он провел 62 игры, в которых отметился 4 голевыми передачами.

В прошлом сезоне "Антальяспор" финишировал в чемпионате на 16-м месте.

Читайте также: Кудряшов отреагировал на уход Черчесова из сборной. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Сочи" разгромил "Кешлю" в матче квалификации Лиги конференций

"Сочи" разгромил "Кешлю" в матче квалификации Лиги конференций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ Истанбул ББ 28 59
2 Трабзонспор Трабзонспор 28 57
3 Сивасспор Сивасспор 28 53
4 Галатасарай Галатасарай 28 51
5 Бешикташ Бешикташ 28 47
6 Аланьяспор Аланьяспор 28 44
7 Фенербахче Фенербахче 28 43
8 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 28 37
9 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 28 34
10 Антальяспор Антальяспор 27 33
11 Касимпаса Касимпаса 28 32
12 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 28 31
13 Денизлиспор Денизлиспор 28 31
14 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 28 28
15 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 27 28
16 Коньяспор Коньяспор 28 27
17 Кайсериспор Кайсериспор 28 25
18 Анкарагюджю Анкарагюджю 28 24
Полная таблица

топ-5 тегов