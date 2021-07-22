Кудряшов продлил контракт с "Антальяспором"

Фото: инстаграм "Антальяспора"

"Антальяспор" подписал новый контракт с защитником Федором Кудряшовым.

Как сообщает сайт клуба, 34-летний россиянин заключил соглашение до лета 2022 года с опцией продления еще на один год.

Кудряшов перебрался в "Антальяспор" в январе 2020 года. За это время он провел 62 игры, в которых отметился 4 голевыми передачами.

В прошлом сезоне "Антальяспор" финишировал в чемпионате на 16-м месте.

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