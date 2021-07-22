Кудряшов продлил контракт с "Антальяспором"
Фото: инстаграм "Антальяспора"
"Антальяспор" подписал новый контракт с защитником Федором Кудряшовым.
Как сообщает сайт клуба, 34-летний россиянин заключил соглашение до лета 2022 года с опцией продления еще на один год.
Кудряшов перебрался в "Антальяспор" в январе 2020 года. За это время он провел 62 игры, в которых отметился 4 голевыми передачами.
В прошлом сезоне "Антальяспор" финишировал в чемпионате на 16-м месте.
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|Команда
|М
|О
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|Истанбул ББ
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|2
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|28
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|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
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|Аланьяспор
|28
|44
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|Фенербахче
|28
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|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
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|Газиантеп ББ
|28
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|10
|Антальяспор
|27
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|11
|Касимпаса
|28
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|Генчлербирлиги
|28
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|Малатия Беледийеспор
|28
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|15
|Джайкур Ризеспор
|27
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|Коньяспор
|28
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|28
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|Анкарагюджю
|28
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