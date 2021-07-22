Стало известно, сколько болельщиков "Спартака" смогут посетить матч с "Рубином"
Фото: сайт "Спартака"
Пресс-служба "Спартака" сделала заявление касательно допуска болельщиков на гостевую игру с "Рубином".
"Сегодня во второй половине дня в наш клуб поступило официальное письмо от "Рубина", в котором казанцы подтвердили, что игра 1-го тура РПЛ на "Ак Барс Арене" 24 июля пройдет со зрителями.
Организаторам разрешено заполнить стадион на 30 процентов от общей вместимости. Таким образом, все 2 392 билета, реализованные ранее в гостевой сектор для фанатов "Спартака", остаются действительными. При этом продажа билетов, остановленная вчера, возобновляться не будет", - сказано в заявлении клуба.
Игра между "Рубином" и "Спартаком" пройдет 24 июля в 20:00 (мск).
Читайте также: "Рубин" объявил о допуске болельщиков на матч со "Спартаком". | http://soccernews.ru
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