"Барселона" официально представила Депая

Фото: твиттер "Барселоны"

"Барселона" провела официальную презентацию форварда Мемфиса Депая.

¡Primeros toques en el Camp Nou! ‍♂️ pic.twitter.com/rUCQ4sNkKK — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 22, 2021

Напомним, что 27-летний голландец заключил с клубом контракт до 2023 года. "Барса" подписала футболиста в качестве свободного агента.

До этого Депай с 2017 года выступал за "Лион".

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