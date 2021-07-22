"Барселона" официально представила Депая

1 Теги барселонамемфис депай

"Барселона" официально представила ДепаяФото: твиттер "Барселоны"

"Барселона" провела официальную презентацию форварда Мемфиса Депая.

Напомним, что 27-летний голландец заключил с клубом контракт до 2023 года. "Барса" подписала футболиста в качестве свободного агента.

До этого Депай с 2017 года выступал за "Лион".

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Он уже легенда!Пришёл не как Лео на всё готовое,а в трудные времена!С ним у нас есть шанс зацепить хотя бы 2 место в лиге!При условии , конечно, выкидывания картонной шавки за шкирку из клуба вон!Вискас Эль Барса!

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