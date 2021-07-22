"Ротор" арендовал защитника "Спартака"

Фото: инстаграм "Ротора"

Защитник "Спартака" Илья Голосов перебрался в "Ротор".

Сообщается, что волгоградский клуб арендовал 19-летнего игрока до конца сезона 2021/22.

Голосов до "Спартака" находился в структурах "Локомотива" и "Ростова".

За основную команду "красно-белых" он сыграл три матча.

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