Педро может покинуть "Рому" из-за Моуринью

Фото: инстаграм Педро

Вингер "Ромы" Педро может уйти из клуба.

По сведениям журналиста Sky Sport Italia Анжело Манджанте, новый наставник команды Жозе Моуринью не рассчитывает на 33-летнего испанца.

Контракт Педро с клубом истекает летом 2023 года. Отмечается, что футболист в ближайшее время начнет искать новый клуб.

В прошлом сезоне на счету Педро 6 голов и 4 ассиста в 40 матчах.

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