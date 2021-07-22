Педро может покинуть "Рому" из-за Моуринью
Фото: инстаграм Педро
Вингер "Ромы" Педро может уйти из клуба.
По сведениям журналиста Sky Sport Italia Анжело Манджанте, новый наставник команды Жозе Моуринью не рассчитывает на 33-летнего испанца.
Контракт Педро с клубом истекает летом 2023 года. Отмечается, что футболист в ближайшее время начнет искать новый клуб.
В прошлом сезоне на счету Педро 6 голов и 4 ассиста в 40 матчах.
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