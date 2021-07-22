"Локомотив" не обладает информацией о допуске зрителей на матч с "Арсеналом"

Фото: инстаграм "Локомотива"

"Локомотив" сделал заявление касательно допуска зрителей на игру 1-го тура РПЛ с "Арсеналом".

"Мы понимаем, что до первой игры команды в новом сезоне остается совсем немного времени, однако на данный момент клуб не имеет однозначной информации по правилам допуска зрителей на стадион.

Мы надеялись получить эти данные все последние дни, но даже сегодня, меньше чем за двое суток до матча, мы не можем предоставить вам корректную информацию о проходе на стадион на игру против "Арсенала". Клуб ожидает получить финальное разъяснение от надзорных органов в течение пятницы", - говорится в заявлении клуба.

Матч между "Локомотивом" и "Арсеналом" пройдет 24 июля в 20:00 (мск).

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