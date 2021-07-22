"Тоттенхэм" согласовал контракт с Ромеро
Фото: инстаграм Кристиана Ромеро
"Тоттенхэм" хочет подписать защитника "Ювентуса" Кристиана Ромеро, который находится в аренде в "Аталанте".
По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "шпоры" согласовали с 23-летним аргентинцем контракт до 2026 года.
Отмечается, что "Ювентус" оценивает футболиста в 60 миллионов евро, но "Тоттенхэм" готов заплатить 30 миллионов и включить в сделку Давинсона Санчеса.
Однако у "Аталанты" летом 2022 года есть право выкупа Ромеро за 16 миллионов евро.
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