"Тоттенхэм" согласовал контракт с Ромеро

Фото: инстаграм Кристиана Ромеро

"Тоттенхэм" хочет подписать защитника "Ювентуса" Кристиана Ромеро, который находится в аренде в "Аталанте".

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "шпоры" согласовали с 23-летним аргентинцем контракт до 2026 года.

Отмечается, что "Ювентус" оценивает футболиста в 60 миллионов евро, но "Тоттенхэм" готов заплатить 30 миллионов и включить в сделку Давинсона Санчеса.

Однако у "Аталанты" летом 2022 года есть право выкупа Ромеро за 16 миллионов евро.

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