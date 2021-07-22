"Спартак" привлек к тренировкам 20-летнего воспитанника академии

Фото: инстаграм "Спартака"

Воспитанник академии "Спартака" Даниил Марков тренируется вместе с основной командой.

Как сообщает сайт клуба, тренерский штаб принял решение привлечь 20-летнего голкипера к работе с основой.

Марков перебрался из академии в дубль "Спартака" в 2017 году.

Напомним, что вратарь "Спартака" Александр Селихов выбыл на три месяца из-за перелома пальца.

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