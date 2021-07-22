"Спартак" привлек к тренировкам 20-летнего воспитанника академии

Теги спартак москва

"Спартак" привлек к тренировкам 20-летнего воспитанника академииФото: инстаграм "Спартака"

Воспитанник академии "Спартака" Даниил Марков тренируется вместе с основной командой.

Как сообщает сайт клуба, тренерский штаб принял решение привлечь 20-летнего голкипера к работе с основой.

Марков перебрался из академии в дубль "Спартака" в 2017 году.

Напомним, что вратарь "Спартака" Александр Селихов выбыл на три месяца из-за перелома пальца.

Читайте также: Анзор Кавазашвили высказался о возможной натурализации Жиго. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мбаппе отказывается продлевать контракт с ПСЖ и собирается уйти в конце сезона

Мбаппе отказывается продлевать контракт с ПСЖ и собирается уйти в конце сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов