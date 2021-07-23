Стала известна возможная дата возвращения Фати на поле
Фото: инстаграм Фати
Вингер "Барселоны" Ансу Фати может вернуться на поле в сентябре.
По сведениям Sport.es, 18-летний футболист рассчитывает вернуться к тренировкам через три недели.
Таким образом, Фати сможет принять участие в игре против "Гранады", которая запланирована на 19 сентября.
Напомним, что из-за травмы колена Фати не играл с ноября 2020 года.
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