Стала известна возможная дата возвращения Фати на поле

Фото: инстаграм Фати

Вингер "Барселоны" Ансу Фати может вернуться на поле в сентябре.

По сведениям Sport.es, 18-летний футболист рассчитывает вернуться к тренировкам через три недели.

Таким образом, Фати сможет принять участие в игре против "Гранады", которая запланирована на 19 сентября.

Напомним, что из-за травмы колена Фати не играл с ноября 2020 года.

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