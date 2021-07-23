Итальянский журналист рассказал о роли Кокорина в "Фиорентине"

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Итальянский журналист рассказал о роли Кокорина в "Фиорентине" Фото твиттер "Фиорентины"

Флорентийский журналист Андреа Джаннатазио высказался о работе нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина на сборах.

"Итальяно четко дал понять, что на сегодняшний день видит Александра в роли форварда-наконечника. А это означает, что Кокорин - безусловный дублер Влаховича. Если учесть, что Влахович на сегодня главная звезда "Фиорентины", то шансы Кокорина стать основным футболистом команды кажутся сегодня минимальными. Что касается отношений Александра с тренером, то Итальяно ровно ведет себя со всеми, он строг и требователен ко всей команде, а команда, насколько я вижу, работает с удовольствием.

Внешне Саша смотрится неплохо, лишнего веса не наблюдается. Хорошее настроение его вроде бы не покидает. Однако с точки зрения функциональной готовности он пока явно еще отстает от партнеров, хотя и работает в общей группе. В первой тренировочной игре он отличиться не сумел, однако отдал результативную передачу", - рассказал журналист.

Читайте также: Кокорин отдал голевую передачу в матче за "Фиорентину". | http://soccernews.ru
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