"Спартак" представил новую форму на предстоящий сезон
Фото: твиттер "Спартака"
"Спартак" представил новую форму команды на сезона 2021/22.
Домашняя форма выполнена в красном цвете с белой поперечной полосой. Гостевой комплект - белый с красной полосой.
Напомним, что техническим спонсором "Спартака" является компания Nike.
Завтра, 24 июля, "Спартак" сыграет против "Рубина" в матче 1-го тура РПЛ.
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