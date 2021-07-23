"Спартак" представил новую форму на предстоящий сезон

Фото: твиттер "Спартака"

"Спартак" представил новую форму команды на сезона 2021/22.

Домашняя форма выполнена в красном цвете с белой поперечной полосой. Гостевой комплект - белый с красной полосой.

Напомним, что техническим спонсором "Спартака" является компания Nike.

Завтра, 24 июля, "Спартак" сыграет против "Рубина" в матче 1-го тура РПЛ.

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