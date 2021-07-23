"Ювентус" не утратил интереса к Госенсу

Фото: инстаграм Госенса

"Ювентус" по-прежнему заинтересован в защитнике "Аталанты" Робине Госенсе.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "старая синьора" продолжает наблюдать за ситуацией с 27-летним немцем.

Контракт Госенса с клубом рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Госенса 12 голов и 8 ассистов в 44 играх.

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