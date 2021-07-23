"Тоттенхэм" может заменить Кейна Гризманном
Фото: инстаграм Гризманна
"Тоттенхэм" готовится к возможному уходу нападающего Харри Кейна.
По сведениям The Sun, на замену англичанину "шпоры" рассматривают форварда "Барселоны" Антуана Гризманна.
Напомним, что "Барса" готова отпустить Гризманна, если поступит выгодное предложение.
Ранее сообщалось, что в трансфере Кейна заинтересованы "Манчестер Сити" и "Челси".
Читайте также: Кейн может стать самым высокооплачиваемым и дорогим игроком АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Бенфика" подпишет Яремчука при одном условии
-
Дриусси обратился к болельщикам "Зенита"
-
"Тоттенхэм" может заменить Кейна Гризманном
-
"Ювентус" не утратил интереса к Госенсу
-
"Спартак" представил новую форму на предстоящий сезон
-
Итальянский журналист рассказал о роли Кокорина в "Фиорентине"
-
"Рома" интересуется Шомуродовым
-
Стала известна возможная дата возвращения Фати на поле
-
ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт с большой зарплатой
-
"Аталанта" назвала "Тоттенхэму" стоимость Ромеро
-
"Боруссия" Дортмунд согласовала контракт с форвардом сборной Нидерландов
-
Агент Гризманна обсудит с "Барселоной" будущее футболиста
-
В АПЛ готовятся к обязательной вакцинации от коронавируса
-
Кейн может стать самым высокооплачиваемым и дорогим игроком АПЛ
-
1
Роналду может сыграть за Кубок Берлускони
-
Главные новости дня: 22 июля
-
1
Лапорта о Месси: "Есть проблема с финансовым фэйр-плей, но мы уверены, что решим ее"
-
Мбаппе отказывается продлевать контракт с ПСЖ и собирается уйти в конце сезона
-
1
Депай: "Барселоне" отказать невозможно"
-
Витория поделился мнением о первых неделях работы в "Спартаке"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18