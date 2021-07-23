"Тоттенхэм" может заменить Кейна Гризманном

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"Тоттенхэм" может заменить Кейна Гризманном Фото: инстаграм Гризманна

"Тоттенхэм" готовится к возможному уходу нападающего Харри Кейна.

По сведениям The Sun, на замену англичанину "шпоры" рассматривают форварда "Барселоны" Антуана Гризманна.

Напомним, что "Барса" готова отпустить Гризманна, если поступит выгодное предложение.

Ранее сообщалось, что в трансфере Кейна заинтересованы "Манчестер Сити" и "Челси".

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