Бэйл, Варан, Кроос и Модрич вернулись в расположение "Реала"
Фото: твиттер "Реала"
"Реал" продолжает подготовку к новому сезону.
Как сообщает сайт клуба, к тренировкам вернулись Рафаэль Варан, Лука Модрич, Тони Кроос и Гарет Бэйл.
July 23, 2021
Эти игроки вернулись в расположение клуба позже, так как принимали участие в Евро-2020.
Напомним, что новый сезон Ла Лиги стартует 13 августа.
Читайте также: Бензема заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Кавазашвили: "Карпин унизит Дзюбу, если не вызовет его в сборную"
-
Джеррард высказался о возможной работе в "Эвертоне"
-
"Ювентус" может арендовать Гризманна в случае ухода Роналду
-
Глушаков отреагировал на назначение Карпина в сборную России
-
В ПСЖ уверены, что купят Погба за 50 миллионов евро
-
18-летний нападающий "Динамо" отправится на просмотр в "Сиену"
-
Бэйл, Варан, Кроос и Модрич вернулись в расположение "Реала"
-
Главные новости дня: 23 июля
-
Бэйл спокойно относится к своему положению в "Реале"
-
1
"Боруссия" подписала Дониэлла Малена
-
1
Пьянич может перейти в "Ювентус"
-
Рамирес прокомментировал свой переход в киевское "Динамо"
-
1
Азмуном интересуются клубы Серии А и Бундеслиги
-
Почеттино прокомментировал новый контракт с ПСЖ
-
Сандро Шварц прокомментировал победу над "Ростовом" в первом матче РПЛ
-
"Боруссия" презентовала новую выездную форму (фото)
-
1
Стала известна зарплата Карпина в сборной России
-
1
Киевское "Динамо" подписало венесуэльского нападающего
-
Стало известно, какой номер возьмет Санчо в "Манчестер Юнайтед"
-
Горан Пандев решил продолжить игровую карьеру. Он подпишет контракт с клубом Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14