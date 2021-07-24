Бэйл, Варан, Кроос и Модрич вернулись в расположение "Реала"

Фото: твиттер "Реала"

"Реал" продолжает подготовку к новому сезону.

Как сообщает сайт клуба, к тренировкам вернулись Рафаэль Варан, Лука Модрич, Тони Кроос и Гарет Бэйл.

Эти игроки вернулись в расположение клуба позже, так как принимали участие в Евро-2020.

Напомним, что новый сезон Ла Лиги стартует 13 августа.

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