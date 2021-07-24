В ПСЖ уверены, что купят Погба за 50 миллионов евро

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В ПСЖ уверены, что купят Погба за 50 миллионов евро Фото: инстаграм Погба

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может перейти в ПСЖ.

По сведениям The Telegraph, "МЮ" уже ожидает предложения от парижан. Агент игрока Мино Райола уже согласовывает с клубом условия контракта.

В ПСЖ уверены, что "МЮ" продаст Погба за 50 миллионов евро. Контракт француза истекает следующим летом и он отказывается от продления.

В случае продажи Погба "МЮ" попробует приобрести хавбека "Ренна" Эдуардо Камавинга.

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