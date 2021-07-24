В ПСЖ уверены, что купят Погба за 50 миллионов евро
Фото: инстаграм Погба
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может перейти в ПСЖ.
По сведениям The Telegraph, "МЮ" уже ожидает предложения от парижан. Агент игрока Мино Райола уже согласовывает с клубом условия контракта.
В ПСЖ уверены, что "МЮ" продаст Погба за 50 миллионов евро. Контракт француза истекает следующим летом и он отказывается от продления.
В случае продажи Погба "МЮ" попробует приобрести хавбека "Ренна" Эдуардо Камавинга.
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|Команда
|М
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|Марсель
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|28
|50
|4
|Лилль
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|49
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|Реймс
|28
|41
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|Лион
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|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13