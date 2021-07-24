Кавазашвили: "Карпин унизит Дзюбу, если не вызовет его в сборную"
Фото: инстаграм Артема Дзюбы
Экс-игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили порассуждал на тему будущего Артема Дзюбы в сборной России после назначения Валерия Карпина.
"У Карпина и Дзюбы давний конфликт, однако сборная - это тот коллектив, где нужно забыть об этом и не пускать друг в друга стрелы. Если Артем настоящий футболист, а не бутафория, которая играет только за деньги, ему не будет разницы, кто главный тренер.
Карпин унизит Дзюбу, если не вызовет его в сборную. Это будет месть. Невызов Артема станет первой ошибкой Карпина и очень плохим решением. Лучше Дзюбы форвардов в России нет", - приводит слова Кавазашвили Sport24.
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