"Бавария" представила новую домашнюю форму

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"Бавария" представила новую домашнюю формуФото: сайт "Баварии"

"Бавария" презентовала новую домашнюю форму на сезон 2021/22.

Форма выполнена в темно-красном цвете с V-образным светло-красным узором. Также над эмблемой клуба появилась пятая звезда, так как "Бавария" является 30-кратным чемпионом Германии.

Напомним, что техническим спонсором "Баварии" является немецкая компания adidas.

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