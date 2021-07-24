ПСЖ контактировал с агентом Кулибали

Фото: инстаграм Калиду Кулибали

ПСЖ проявляет интерес к защитнику "Наполи" Калиду Кулибали.

По сведениям Calciomercato, представители парижан уже контактируют с агентом футболиста.

Отмечается, что "Наполи" требует за Кулибали не менее 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кулибали провел 37 игр и забил один гол.

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