ПСЖ контактировал с агентом Кулибали
Фото: инстаграм Калиду Кулибали
ПСЖ проявляет интерес к защитнику "Наполи" Калиду Кулибали.
По сведениям Calciomercato, представители парижан уже контактируют с агентом футболиста.
Отмечается, что "Наполи" требует за Кулибали не менее 50 миллионов евро.
В прошлом сезоне Кулибали провел 37 игр и забил один гол.
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