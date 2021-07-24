ПСЖ контактировал с агентом Кулибали

Теги псжкалиду кулибалинаполитрансферы

ПСЖ контактировал с агентом Кулибали Фото: инстаграм Калиду Кулибали

ПСЖ проявляет интерес к защитнику "Наполи" Калиду Кулибали.

По сведениям Calciomercato, представители парижан уже контактируют с агентом футболиста.

Отмечается, что "Наполи" требует за Кулибали не менее 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кулибали провел 37 игр и забил один гол.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" предложил 30 млн за Кулибали. "Наполи" ответил. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" отклонил крупное предложение "Ливерпуля" по трансферу Кьезы

"Ювентус" отклонил крупное предложение "Ливерпуля" по трансферу Кьезы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов