Канчельскис о Карпине в сборной России: "Будет точно лучше, чем при Черчесове"

Фото инстаграм Андрея Канчельскиса

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал назначение Валерия Карпина тренером национальной команды.

"Будет точно лучше, чем при Черчесове. Валере желаю огромной удачи и фарта, наконец-то будем болеть за сборную по-настоящему. Все должно получиться. "Космонавты" из РФС не перестают удивлять. Странное решение с совмещением. Разумеется, тренер должен заниматься чем-то одним, однако это все равно лучше, чем доверить команду вратарю. Чтобы у Карпина получилось вытащить сборную из ямы, нужна максимальная поддержка. Мы будем это делать.

Тренерских знаний и авторитета Карпину точно хватит. Черчесов же как-то справлялся. Стас всю жизнь был вторым вратарем, а Карпин - звезда нашего футбола. Черчесов только рассказывал всем, какой он крутой голкипер, а по факту обычный запасной. Футболисты будут уважать Валерия Георгиевича намного больше.

От предложения возглавить сборную отказываться нельзя. Да, сейчас это сродни самоубийству, однако Карпин всегда был смелым человеком, он не мог не принять этот вызов", - приводит слова Канчельскиса Sport24.

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