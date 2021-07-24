"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Сульшером

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"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с СульшеромФото: твиттер "МЮ"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер продлил контракт с клубом.

Как сообщает сайт "МЮ", новый контракт будет действовать до 2024 года. Также есть опция продления еще на год.

Сульшер возглавляет "МЮ" с 2018 года. Будучи футболистом, он выступал за клуб с 1996 по 2007 год.

В прошлом сезоне "МЮ" финишировал в АПЛ на втором месте и дошел до финала Лиги Европы.

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