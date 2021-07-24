"Тоттенхэм" объявил об аренде голкипера "Аталанты" Голлини

Фото: сайт "Тоттенхэма"

Вратарь "Аталанты" Пьерлуиджи Голлини перебрался в "Тоттенхэм".

Как сообщает сайт клуба, "шпоры" арендовали 26-летнего итальянца на один гол с опцией выкупа за 15 миллионов евро.

Голлини выступал за "Аталанту" с 2018 года. В прошлом сезоне он провел 32 матча, в которых пропустил 33 гола.

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