Сульшер прокомментировал продление контракта с "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер "МЮ"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал продление контракта с клубом.

"Все знают, какие чувства у меня к этому клубу. Я рад подписать новое соглашение. "Манчестер Юнайтед" воодушевлен. Мы построили состав с хорошим балансом молодости и опыта. Наши футболисты голодны до успеха.

У меня прекрасный тренерский штаб, мы все готовы к следующему шагу в нашем путешествии. "МЮ" хочет брать крупнейшие и лучшие трофеи. К этому мы все и стремимся. Мы стали лучше и на поле, и за его пределами. Мы продолжим развиваться в ближайшие сезоны.

Не могу дождаться момента, когда мы выйдем на заполненный "Олд Траффорд" и начнем новый сезон", - заявил Сульшер.

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