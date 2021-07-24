"Интер" назвал "Челси" стоимость Лукаку
Фото: инстаграм Ромелу Лукаку
"Челси" хочет вернуть форварда "Интера" Ромелу Лукаку.
По сведениям Mirror, "нерадзурри" требуют за одного из своих лидеров не менее 100 миллионов евро.
Напомним, что Лукаку уже выступал за "аристократов" с 2011 по 2014 год.
В прошлом сезоне на счету Лукаку 30 голов и 11 ассистов в 44 играх.
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|Команда
|М
|О
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|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18