"Интер" назвал "Челси" стоимость Лукаку

Фото: инстаграм Ромелу Лукаку

"Челси" хочет вернуть форварда "Интера" Ромелу Лукаку.

По сведениям Mirror, "нерадзурри" требуют за одного из своих лидеров не менее 100 миллионов евро.

Напомним, что Лукаку уже выступал за "аристократов" с 2011 по 2014 год.

В прошлом сезоне на счету Лукаку 30 голов и 11 ассистов в 44 играх.

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