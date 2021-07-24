Гришин: "Семак достоин быть тренером сборной России"

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Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин заявил, что сборную России должен был возглавить Сергей Семак.

"Я считаю назначение Валерия Карпина нелогичным. Давайте говорить прямо, Карпин по большому счету ничего не выиграл. Мы знаем, как он работал с "Мальоркой", с "Армавиром", когда он вылетел из ФНЛ.

У нас есть сильнейший тренер в РПЛ - Сергей Семак, который за три года выиграл три чемпионства, два Кубка России, два Суперкубка. В сборной должен работать сильнейший тренер, тот человек, который познал вкус побед. Семак показывает своей работой, что он достоин быть тренером сборной, но ни в коем случае не Карпин.

Совмещение работы в сборной и клубе - это неправильно, однако ничего страшного в этом нет. Семак будет знать состояние игроков, есть три матча - против Хорватии, Кипра и Мальты, ничего сложного не вижу. Если Семак уедет на два дня, возьмет восемь человек, футболисты будут по контролем. Семак - это логичное решение, так как это тренер-победитель, у него под рукой все восемь человек футболистов сборной, он знает российский чемпионат.

Сборную должен тренировать только российский тренер. Мы уже видели, как Капелло приехал, снял свой кэш снял и ни о чем не переживает, а Семак, Карпин будут переживать. Они живут в этой стране, им будет стыдно, если они не покажут результат", - приводит слова Гришина "МатчТВ".

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