В Италии приняли решение о заполняемости стадионов в новом сезоне

Правительство Италии разрешит заполнять трибуны на стадионах на 50% от общей вместимости.

Как сообщает Football Italia, допуск на стадион получат только те, у кого есть электронный сертификат "Green Pass", который выдается людям прошедшим двойную вакцинацию.

Также будут впускать болельщиков, переболевших коронавирусом в предыдущие несколько месяцев, а также у кого будут свежие тесты на отсутствие заболевания.

Напомним, что новый сезон Серии А стартует 21 августа.

Читайте также: Серия А объявила календарь на сезон-2021/22. | http://soccernews.ru