В Италии приняли решение о заполняемости стадионов в новом сезоне

Теги серия а

В Италии приняли решение о заполняемости стадионов в новом сезоне

Правительство Италии разрешит заполнять трибуны на стадионах на 50% от общей вместимости.

Как сообщает Football Italia, допуск на стадион получат только те, у кого есть электронный сертификат "Green Pass", который выдается людям прошедшим двойную вакцинацию.

Также будут впускать болельщиков, переболевших коронавирусом в предыдущие несколько месяцев, а также у кого будут свежие тесты на отсутствие заболевания.

Напомним, что новый сезон Серии А стартует 21 августа.

Читайте также: Серия А объявила календарь на сезон-2021/22. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Тоттенхэм" объявил об аренде голкипера "Аталанты" Голлини

"Тоттенхэм" объявил об аренде голкипера "Аталанты" Голлини

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов