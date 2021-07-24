"Аль-Духаиль" подпишет Алдервейрелда

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Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд в шаге от перехода в "Аль-Духаиль".

Как сообщает The Telegraph, катарский клуб заплатит за 32-летнего бельгийца около 15 миллионов евро.

На данный момент клуб согласовывает с футболистом условия контракта.

Алдервейрелд выступает за "шпор" с 2015 года. В прошлом сезоне он провел 35 игр и забил один гол.

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