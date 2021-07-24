Уткин снова высказался в адрес Канделаки

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Уткин снова высказался в адрес Канделаки Фото: инстаграм Уткина

Журналист Василий Уткин продолжает перепалку с генеральным продюсером "Матч ТВ" Тиной Канделаки.

"Эта музыка будет вечной" (с)

Тинатин Взвизгиевна Канделаки в рамках нашей с ней давней дружеской перепалки давеча написала очень примечательные слова.

"Все 6 лет существования "Матч ТВ" его (т. е. мои - НР) бывшие коллеги работают, делают карьеру и растут, однако ни одна другая компания, претендующая на показ спорта в телевизионном эфире или в диджитале, не взяла Василия на работу".

Тут, как всегда, трудный выбор, что тут идиотизм, как часто бывает у Тинатин Взвизгиевны, глаза застит) Ну, потому что таких невостребованных, как я, немало. Вот Дудь такой, например. Тоже с ухода с "Матча" прям невостребован медиакомпаниями. Глебыч, мой учитель - еще один такой бедолага. Жека Савин. Иногда мы прямо вот так и собираемся маленьким понурым табунчиком и оплакиваем свою невостребованность. Бедолажим вполголоса…

Но веселее даже другое. Тут как с бароном Мюнхгаузеном, который знаменит тем, что не врет; только здесь случай прямо противоположный)) Потому что это просто ложь. Еще как приглашали меня, и я работал. Взять хоть Чемпионат Мира в России. Работал на Первом канале. И после прекрасной истерики в ГПМе на первом же репортаже моя работа завершилась, звонком из администрации президента.

Это даже больше, чем востребованность. Это просто какая-то беспрецедентная, мать ее, востребованность…))) Понимаете, глупчихой быть, конечно, не оч хорошо, но по крайней мере никто не виноват - ну, отдохнула на тебе природа. Терпи, судьба... А быть лжицей - это совершенно другое дело. Так вот: когда говорит Канделаки, имейте в виду - "пациентка наша врушка", - написал Уткин в телеграме.

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Снова развёл воду ни о чём.Прям как мой заднеприводный знакомый Хрыстя.

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