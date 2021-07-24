Санчо: "Роналду и его карьера - это фантастика"

Фото: твиттер "МЮ"

Новичок "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо рассказал, с кого из футболистов "МЮ" он старается брать пример.

"Криштиану Роналду и его карьера - это фантастика. Он начал в "Спортинге", а потом оказался в "МЮ". Всегда приятно видеть, как кумиры оказываются в столь знаковом клубе.

Как бы я описал себя болельщикам клуба? Горю желанием побеждать и выигрывать трофеи. Голы, результативные передачи и немного навыков тоже есть!" - приводит слова Санчо сайт клуба.

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