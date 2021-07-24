Пьянич может оказаться в "Интере"

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Хавбек "Барселоны" Миралем Пьянич близок к уходу из клуба.

Как сообщает Diario AS, в услугах игрока заинтересован "Интер", который ищет замену Кристиану Эриксену.

Сам футболист хотел бы вернуться в "Ювентус", за который выступал с 2016 по 2020 год.

Напомним, что "Барса" хочет расстаться с Пьяничем, так как тренерский штаб на него не рассчитывает.

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