Пьянич может оказаться в "Интере"
Фото твиттер Barca Times
Хавбек "Барселоны" Миралем Пьянич близок к уходу из клуба.
Как сообщает Diario AS, в услугах игрока заинтересован "Интер", который ищет замену Кристиану Эриксену.
Сам футболист хотел бы вернуться в "Ювентус", за который выступал с 2016 по 2020 год.
Напомним, что "Барса" хочет расстаться с Пьяничем, так как тренерский штаб на него не рассчитывает.
Читайте также: Пьянич может перейти в "Ювентус". | http://soccernews.ru
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