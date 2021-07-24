Вейналдум высказался о Мбаппе и Неймаре

Фото: инстаграм Вейналдума

Новичок ПСЖ Джорджиньо Вейналдум высказался о своих новых одноклубниках.

"Помню, мяч был у Неймара на левой стороне поля в первом тайме, и он обвел пятерых наших футболистов. Мы все пытались его остановить, однако это было невозможно. Я уже знал, насколько он хорош, но в этот момент увидел его качества в реальности: сколь он быстр и как сложно обороняться против него.

Неймар меня сильно впечатлил, однако и другие футболисты тоже. Мбаппе - великолепный футболист, он доказывал это не только в игре против нас. Он демонстрировал это всем в европейских турнирах и международных играх. Все, начиная с меня, хотят, чтобы Мбаппе остался. Он одна из причин, по которым я перешел в ПСЖ, - чтобы играть вместе с такими футболистами.

Я очень обрадовался ранее, когда стало известно, что Неймар продлил контракт. Я сам был в подобном положении, и большую часть времени просто ориентируешься на свои чувства. Я лишь надеюсь, что Мабппе выберет ПСЖ, поскольку клуб делает все возможное, чтобы эта команда стала лучшей в мире", - приводит слова Вейналдума RMC Sport.

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