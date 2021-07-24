Вейналдум высказался о Мбаппе и Неймаре
Фото: инстаграм Вейналдума
Новичок ПСЖ Джорджиньо Вейналдум высказался о своих новых одноклубниках.
"Помню, мяч был у Неймара на левой стороне поля в первом тайме, и он обвел пятерых наших футболистов. Мы все пытались его остановить, однако это было невозможно. Я уже знал, насколько он хорош, но в этот момент увидел его качества в реальности: сколь он быстр и как сложно обороняться против него.
Неймар меня сильно впечатлил, однако и другие футболисты тоже. Мбаппе - великолепный футболист, он доказывал это не только в игре против нас. Он демонстрировал это всем в европейских турнирах и международных играх. Все, начиная с меня, хотят, чтобы Мбаппе остался. Он одна из причин, по которым я перешел в ПСЖ, - чтобы играть вместе с такими футболистами.
Я очень обрадовался ранее, когда стало известно, что Неймар продлил контракт. Я сам был в подобном положении, и большую часть времени просто ориентируешься на свои чувства. Я лишь надеюсь, что Мабппе выберет ПСЖ, поскольку клуб делает все возможное, чтобы эта команда стала лучшей в мире", - приводит слова Вейналдума RMC Sport.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13