Радимов: "Я бы ослабил лимит на легионеров"

Фото: инстаграм Радимова

Тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением о лимите на легионеров.

"Самое главное - работа с детьми. Им нужно давать больше. Что касается лимита на легионеров, то я бы его ослабил. Если ты умеешь играть в футбол, то ты будешь востребован.

Те, кто мог уехать, уже играют в зарубежных клубах. Остальным для того, чтобы перебраться в Европу, придется пойти на существенное понижение зарплаты", - приводит слова Радимова "Спорт-Экспресс".

Читайте также: Президент РПЛ высказался об отмене лимита на легионеров. | http://soccernews.ru