Радимов: "Я бы ослабил лимит на легионеров"
Фото: инстаграм Радимова
Тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением о лимите на легионеров.
"Самое главное - работа с детьми. Им нужно давать больше. Что касается лимита на легионеров, то я бы его ослабил. Если ты умеешь играть в футбол, то ты будешь востребован.
Те, кто мог уехать, уже играют в зарубежных клубах. Остальным для того, чтобы перебраться в Европу, придется пойти на существенное понижение зарплаты", - приводит слова Радимова "Спорт-Экспресс".
Читайте также: Президент РПЛ высказался об отмене лимита на легионеров. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Зенит" сделал заявление о будущем Дриусси
-
Матеус Фернандес высказался о разрыве контракта с "Барселоной"
-
"Зенит" уверенно обыграл "Химки" в 1-м туре РПЛ
-
"Локомотив" объявил о трансфере защитника "Байера" Едвая
-
Оздоев травмировался в первом матче нового сезона
-
"Арсенал" хочет продать Ляказетта и уже нашел ему замену
-
Радимов: "Я бы ослабил лимит на легионеров"
-
"Динамо" подшутило над своей болельщицей
-
Кьеллини назвал "Ювентусу" свои требования по зарплате
-
Три топ-клуба АПЛ борются за Морибу
-
Вейналдум высказался о Мбаппе и Неймаре
-
Мхитарян рассказал о своих отношениях с Моуринью
-
Гамула высказался о назначении Карпина в сборную России
-
Арбитр Кукуян высказался об угрозах Федуна снять "Спартак" с чемпионата
-
Пьянич может оказаться в "Интере"
-
Санчо: "Роналду и его карьера - это фантастика"
-
Широков: "Карпин говорил, что Дзюба будет в сборной"
-
1
Уткин снова высказался в адрес Канделаки
-
Кьеллини ждет нового контракта от "Ювентуса"
-
"Аль-Духаиль" подпишет Алдервейрелда