"Локомотив" объявил о трансфере защитника "Байера" Едвая
Фото: сайт "Локомотива"
Защитник "Байера" Тин Едвай стал игроком "Локомотива".
Как сообщает сайт клуба, 25-летний хорват поставил подпись под контрактом до 2025 года. Он взял себе 16-й номер.
Ранее сообщалось, что трансфер Едвая обойдется "железнодорожникам" в 5-6 миллионов евро.
В прошлом сезоне Едвай принял участие в 8 играх и отметился одной голевой передачей.
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