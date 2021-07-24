"Локомотив" объявил о трансфере защитника "Байера" Едвая

Фото: сайт "Локомотива"

Защитник "Байера" Тин Едвай стал игроком "Локомотива".

Как сообщает сайт клуба, 25-летний хорват поставил подпись под контрактом до 2025 года. Он взял себе 16-й номер.

Ранее сообщалось, что трансфер Едвая обойдется "железнодорожникам" в 5-6 миллионов евро.

В прошлом сезоне Едвай принял участие в 8 играх и отметился одной голевой передачей.

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