"Спартак" проиграл "Рубину", "Локомотив" победил "Арсенал"
Фото: твиттер "Спартака"
В рамках 1-го тура РПЛ "Спартак" уступил "Рубину", а "Локомотив" одержал победу над тульским "Арсеналом".
"Локомотив" - "Арсенал" Тула 3:1
Голы: Ткачев, 22 - 0:1, Жемалетдинов, 80 - 1:1, Жемалетдинов, 86 - 2:1, Смолов, 89 - 3:1
"Локомотив": Гильерме, Магкеев, Серкейра, Рыбус (Живоглядов, 69), Рыбчинский, Крыховяк, Куликов (Лисакович, 46), Жемалетдинов, Баринов, Камано (Миранчук, 61), Смолов (Бабкин, 90).
"Арсенал": Шамов, Смольников, Новосельцев, Сокол, Степанов, Ткачев (Пантелеев, 67), Костадинов (Довбня, 84), Хлусевич, Чаушич, Давиташвили (Кангва, 77), Марков (Луценко, 76).
Удаление: Сокол (79).
"Рубин" - "Спартак" 1:0
Гол: Самошников, 49 - 1:0
"Рубин": Дюпин, Уремович, Самошников, Бегич, Зуев (Игнатьев, 75), Шатов (Евтич, 73), Хван Ин Бом, Кварацхелия (Макаров, 83), Абильгор, Хакшабанович, Деспотович.
"Спартак": Максименко, Джикия, Рассказов, Айртон, Жиго, Мозес (Бакаев, 60), Умяров (Мелкадзе, 82), Зобнин (Крал, 82), Промес (Мирзов, 69), Соболев, Ларссон (Игнатов, 60).
Читайте также: "Зенит" уверенно обыграл "Химки" в 1-м туре РПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Слуцкий прокомментировал победу над "Спартаком"
-
1
Товарищеские матчи: "Барселона" обыграла "Жирону", "Ювентус" был сильнее "Чезены"
-
Наингголан может покинуть "Интер"
-
"Ницца" усилилась бывшим полузащитником "Ювентуса"
-
"Шахтер" переиграл "Ингулец" в первом матче Де Дзерби в УПЛ
-
"Спартак" проиграл "Рубину", "Локомотив" победил "Арсенал"
-
Буффон зажигательно спел на ужине новичков "Пармы"
-
Дриусси определился с новым клубом
-
Фанаты "Баварии" оскорбили нового главного тренера команды
-
Глушаков оценил свои шансы вернуться в сборную России
-
Названа причина сомнений Грилиша по поводу перехода в "Манчестер Сити"
-
1
"Милан" устроил голевую феерию в матче с клубом Серии С
-
Гол Головина принес "Монако" победу над немецким клубом
-
Семак высказался о волевой победе "Зенита" над "Химками"
-
"Зенит" сделал заявление о будущем Дриусси
-
2
Матеус Фернандес высказался о разрыве контракта с "Барселоной"
-
"Зенит" уверенно обыграл "Химки" в 1-м туре РПЛ
-
1
"Локомотив" объявил о трансфере защитника "Байера" Едвая
-
Оздоев травмировался в первом матче нового сезона
-
"Арсенал" хочет продать Ляказетта и уже нашел ему замену