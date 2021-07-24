"Спартак" проиграл "Рубину", "Локомотив" победил "Арсенал"

Фото: твиттер "Спартака"

В рамках 1-го тура РПЛ "Спартак" уступил "Рубину", а "Локомотив" одержал победу над тульским "Арсеналом".

"Локомотив" - "Арсенал" Тула 3:1

Голы: Ткачев, 22 - 0:1, Жемалетдинов, 80 - 1:1, Жемалетдинов, 86 - 2:1, Смолов, 89 - 3:1

"Локомотив": Гильерме, Магкеев, Серкейра, Рыбус (Живоглядов, 69), Рыбчинский, Крыховяк, Куликов (Лисакович, 46), Жемалетдинов, Баринов, Камано (Миранчук, 61), Смолов (Бабкин, 90).

"Арсенал": Шамов, Смольников, Новосельцев, Сокол, Степанов, Ткачев (Пантелеев, 67), Костадинов (Довбня, 84), Хлусевич, Чаушич, Давиташвили (Кангва, 77), Марков (Луценко, 76).

Удаление: Сокол (79).



"Рубин" - "Спартак" 1:0

Гол: Самошников, 49 - 1:0

"Рубин": Дюпин, Уремович, Самошников, Бегич, Зуев (Игнатьев, 75), Шатов (Евтич, 73), Хван Ин Бом, Кварацхелия (Макаров, 83), Абильгор, Хакшабанович, Деспотович.

"Спартак": Максименко, Джикия, Рассказов, Айртон, Жиго, Мозес (Бакаев, 60), Умяров (Мелкадзе, 82), Зобнин (Крал, 82), Промес (Мирзов, 69), Соболев, Ларссон (Игнатов, 60).

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