"Шахтер" переиграл "Ингулец" в первом матче Де Дзерби в УПЛ
Фото: сайт "Шахтера"
В рамках 1-го тура УПЛ "Шахтер" обыграл "Ингулец".
Это первая официальная игра "горняков" под руководством Роберто Де Дзерби.
"Шахтер" - "Ингулец" 2:1
Голы: Траоре, 12 - 1:0, Алан Патрик, 34 - 2:0, Гопей, 81 - 2:1
"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Витао, 82), Майкон, Степаненко, Педриньо, Алан Патрик (Судаков, 69), Соломон (Маркос Антонио, 88), Траоре.
"Ингулец": Гальчук, Полегенько, Поспелов, Ковалев, Павлов (Козак, 73), Опанасенко, Шишка, Запорожец, Коробенко, Ситало (Гопей, 46), Шарай (Головкин, 72).
Читайте также: 12 игроков киевского "Динамо" перешли в другой клуб УПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Слуцкий прокомментировал победу над "Спартаком"
-
1
Товарищеские матчи: "Барселона" обыграла "Жирону", "Ювентус" был сильнее "Чезены"
-
Наингголан может покинуть "Интер"
-
"Ницца" усилилась бывшим полузащитником "Ювентуса"
-
"Шахтер" переиграл "Ингулец" в первом матче Де Дзерби в УПЛ
-
"Спартак" проиграл "Рубину", "Локомотив" победил "Арсенал"
-
Буффон зажигательно спел на ужине новичков "Пармы"
-
Дриусси определился с новым клубом
-
Фанаты "Баварии" оскорбили нового главного тренера команды
-
Глушаков оценил свои шансы вернуться в сборную России
-
Названа причина сомнений Грилиша по поводу перехода в "Манчестер Сити"
-
1
"Милан" устроил голевую феерию в матче с клубом Серии С
-
Гол Головина принес "Монако" победу над немецким клубом
-
Семак высказался о волевой победе "Зенита" над "Химками"
-
"Зенит" сделал заявление о будущем Дриусси
-
2
Матеус Фернандес высказался о разрыве контракта с "Барселоной"
-
"Зенит" уверенно обыграл "Химки" в 1-м туре РПЛ
-
1
"Локомотив" объявил о трансфере защитника "Байера" Едвая
-
Оздоев травмировался в первом матче нового сезона
-
"Арсенал" хочет продать Ляказетта и уже нашел ему замену
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13