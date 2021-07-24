"Шахтер" переиграл "Ингулец" в первом матче Де Дзерби в УПЛ

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"Шахтер" переиграл "Ингулец" в первом матче Де Дзерби в УПЛФото: сайт "Шахтера"

В рамках 1-го тура УПЛ "Шахтер" обыграл "Ингулец".

Это первая официальная игра "горняков" под руководством Роберто Де Дзерби.

"Шахтер" - "Ингулец" 2:1

Голы: Траоре, 12 - 1:0, Алан Патрик, 34 - 2:0, Гопей, 81 - 2:1

"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Витао, 82), Майкон, Степаненко, Педриньо, Алан Патрик (Судаков, 69), Соломон (Маркос Антонио, 88), Траоре.

"Ингулец": Гальчук, Полегенько, Поспелов, Ковалев, Павлов (Козак, 73), Опанасенко, Шишка, Запорожец, Коробенко, Ситало (Гопей, 46), Шарай (Головкин, 72).

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