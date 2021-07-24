Товарищеские матчи: "Барселона" обыграла "Жирону", "Ювентус" был сильнее "Чезены"

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Товарищеские матчи: "Барселона" обыграла "Жирону", "Ювентус" был сильнее "Чезены"Фото: сайт "Барселоны"

В рамках товарищеских матчей "Барселона" одержала победу над "Жироной", а "Ювентус" обыграл "Чезену".

"Барселона" - "Жирона" 3:1

Голы: Пике (пен), 21 - 1:0, Манай, 24 - 2:0, Сайс (пен), 42 - 2:1, Депай (пен), 85 - 3:1

"Барселона": Пенья, Умтити (Комас, 46), Серджи Роберто (де Йонг, 60), Дест (Ндиайе, 60), Алехандро Бальде (Игор, 60), Пуч (Пьянич, 60), Николас Гонсалес (Кольядо, 60), Демир (Гавира, 60), Пике (Лангле, 60), Манай (Депай, 42), Мортимер (Гризманн, 60).


"Ювентус" - "Чезена" 3:1

Голы: де Винтер, 5 - 1:0, Маккенни, 34 - 2:0, Шпенди, 36 - 2:1, Мальвано, 66 - 3:1

"Ювентус": Перин (Пинсольо, 46), Дрэгушин (Хайдари, 68), де Винтер (Демирал, 46), Де Шильо (Клеменца, 75), Ругани (Муле, 78), Раноккия (Страмачиони, 75), Маккенни (Петерс, 46), Пьяца (Маркес, 66), Миретти (Рафья, 59), Мальвано (Аке, 68), Феликс Коррейя (Бригенти, 59).

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