Фото: инстаграм "Рубина"/Автор неизвестен

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал победу над "Спартаком".

"Непохожая на первый матч чемпионата игра, кажется, что команда находится в разгаре сезона, однако нас заставил так играть соперник. Они выглядели в прошлом сезоне шикарно и в этой игре подтвердили статус одного из фаворитов чемпионата. Поэтому рад, что смогли добиться победы и сыграть на ноль. "Спартак" выглядел хорошо, нам было трудно.

В целом счет не по игре. Справедливость в футболе - вещь эфемерная, мы радуемся победе, однако понимаем, что нам есть над чем работать", - приводит слова Слуцкого "Матч ТВ".

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