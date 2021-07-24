Слуцкий прокомментировал победу над "Спартаком"

Теги рубинспартак москвалеонид слуцкий

Слуцкий прокомментировал победу над "Спартаком" Фото: инстаграм "Рубина"/Автор неизвестен

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал победу над "Спартаком".

"Непохожая на первый матч чемпионата игра, кажется, что команда находится в разгаре сезона, однако нас заставил так играть соперник. Они выглядели в прошлом сезоне шикарно и в этой игре подтвердили статус одного из фаворитов чемпионата. Поэтому рад, что смогли добиться победы и сыграть на ноль. "Спартак" выглядел хорошо, нам было трудно.

В целом счет не по игре. Справедливость в футболе - вещь эфемерная, мы радуемся победе, однако понимаем, что нам есть над чем работать", - приводит слова Слуцкого "Матч ТВ".

Читайте также: "Спартак" проиграл "Рубину", "Локомотив" победил "Арсенал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 24 июля

Главные новости дня: 24 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов