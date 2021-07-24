Витория высказался о поражении от "Рубина"

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Наставник "Спартака" Руй Витория дал комментарии после поражения от "Рубина" (0:1).

"Сегодняшний матч начался типично для игр первого тура: было много единоборств, верховой борьбы, мяч не хотел опускаться на землю. В первом тайме мы владели инициативой: играли в наш футбол, были сильнее противника, доминировали на поле, однако не смогли забить.

Ушли на перерыв с нулевым счeтом, однако потеряли концентрацию в начале второго тайма, после чего пропустили гол. После десяти минут смогли собраться снова: играли неплохо, было большое количество моментов… "Рубину" сегодня повезло, нам - нет. За это мы и поплатились", - заявил Витория.

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