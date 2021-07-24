Витория высказался о поражении от "Рубина"
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Наставник "Спартака" Руй Витория дал комментарии после поражения от "Рубина" (0:1).
"Сегодняшний матч начался типично для игр первого тура: было много единоборств, верховой борьбы, мяч не хотел опускаться на землю. В первом тайме мы владели инициативой: играли в наш футбол, были сильнее противника, доминировали на поле, однако не смогли забить.
Ушли на перерыв с нулевым счeтом, однако потеряли концентрацию в начале второго тайма, после чего пропустили гол. После десяти минут смогли собраться снова: играли неплохо, было большое количество моментов… "Рубину" сегодня повезло, нам - нет. За это мы и поплатились", - заявил Витория.
Читайте также: "Спартак" проиграл "Рубину", "Локомотив" победил "Арсенал". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 24 июля
-
"Бавария" нацелилась на двух игроков из чемпионата Нидерландов
-
Семак отреагировал на назначение Карпина в сборную России
-
Кейн думает, что "Тоттенхэм" продаст его этим летом
-
Недвед сделал заявление касательно будущего Роналду и Дибалы в "Ювентусе"
-
Витория высказался о поражении от "Рубина"
-
Слуцкий прокомментировал победу над "Спартаком"
-
1
Товарищеские матчи: "Барселона" обыграла "Жирону", "Ювентус" был сильнее "Чезены"
-
Наингголан может покинуть "Интер"
-
"Ницца" усилилась бывшим полузащитником "Ювентуса"
-
"Шахтер" переиграл "Ингулец" в первом матче Де Дзерби в УПЛ
-
"Спартак" проиграл "Рубину", "Локомотив" победил "Арсенал"
-
Буффон зажигательно спел на ужине новичков "Пармы"
-
Дриусси определился с новым клубом
-
Фанаты "Баварии" оскорбили нового главного тренера команды
-
Глушаков оценил свои шансы вернуться в сборную России
-
Названа причина сомнений Грилиша по поводу перехода в "Манчестер Сити"
-
1
"Милан" устроил голевую феерию в матче с клубом Серии С
-
Гол Головина принес "Монако" победу над немецким клубом
-
Семак высказался о волевой победе "Зенита" над "Химками"