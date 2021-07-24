Недвед сделал заявление касательно будущего Роналду и Дибалы в "Ювентусе"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед прокомментировал будущее нескольких игроков команды.

"Директор Керубини уже контактировал с агентом Пауло Дибалы, который прибудет в Турин на следующей неделе. Времени на решение вопроса с контрактом хватает, это не проблема.

Криштиану Роналду вернется к тренировкам в понедельник. Он останется с нами. Когда Кьеллини вернется из отпуска, мы с ним тоже сможем все обсудить", - приводит слова Недведа Sky Sport Italia.

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