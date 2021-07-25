Кейн думает, что "Тоттенхэм" продаст его этим летом

Фото: инстаграм Кейна

Будущее нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна остается неопределенным.

По сведениям The Times, футболист все больше склоняется к тому, что клуб продаст его этим летом. Вырученные средства будут направлены на вложения в команду.

Ранее сообщалось, что президент "шпор" Дэниел Леви требует за Кейна около 170 миллионов евро. Сам футболист хочет перебраться в "Манчестер Сити".

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