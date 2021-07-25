Кейн думает, что "Тоттенхэм" продаст его этим летом
Фото: инстаграм Кейна
Будущее нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна остается неопределенным.
По сведениям The Times, футболист все больше склоняется к тому, что клуб продаст его этим летом. Вырученные средства будут направлены на вложения в команду.
Ранее сообщалось, что президент "шпор" Дэниел Леви требует за Кейна около 170 миллионов евро. Сам футболист хочет перебраться в "Манчестер Сити".
Читайте также: "Тоттенхэм" отклонил огромное предложение "Манчестер Сити" по Кейну. | http://soccernews.ru
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|3
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|27
|50
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|Челси
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|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18