"Бавария" нацелилась на двух игроков из чемпионата Нидерландов

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"Бавария" нацелилась на двух игроков из чемпионата НидерландовФото: инстаграм Антони

"Бавария" нацелилась на двух футболистов из чемпионата Нидерландов.

По сведениям Sky Sport Deutschland, речь идет о полузащитнике "Аякса" Антони и хавбеке ПСВ Коди Гакпо.

Отмечается, что "Аякс" требует за 21-летнего бразильца 32 миллиона евро. ПСВ хочет выручить с продажи 22-летнего нидерландца 25-30 миллионов евро. В случае с Гакпо "Бавария" ценой недовольна.

В прошлом сезоне Гакпо провел 29 игр, забил 11 голов и отдал 4 ассиста. На счету Антони 10 голов и 9 результативных передач в 46 матчах.

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