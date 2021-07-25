"Бавария" нацелилась на двух игроков из чемпионата Нидерландов
Фото: инстаграм Антони
"Бавария" нацелилась на двух футболистов из чемпионата Нидерландов.
По сведениям Sky Sport Deutschland, речь идет о полузащитнике "Аякса" Антони и хавбеке ПСВ Коди Гакпо.
Отмечается, что "Аякс" требует за 21-летнего бразильца 32 миллиона евро. ПСВ хочет выручить с продажи 22-летнего нидерландца 25-30 миллионов евро. В случае с Гакпо "Бавария" ценой недовольна.
В прошлом сезоне Гакпо провел 29 игр, забил 11 голов и отдал 4 ассиста. На счету Антони 10 голов и 9 результативных передач в 46 матчах.
Читайте также: Фанаты "Баварии" оскорбили нового главного тренера команды. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Главные новости дня: 24 июля
-
"Бавария" нацелилась на двух игроков из чемпионата Нидерландов
-
Семак отреагировал на назначение Карпина в сборную России
-
Кейн думает, что "Тоттенхэм" продаст его этим летом
-
Недвед сделал заявление касательно будущего Роналду и Дибалы в "Ювентусе"
-
Витория высказался о поражении от "Рубина"
-
Слуцкий прокомментировал победу над "Спартаком"
-
1
Товарищеские матчи: "Барселона" обыграла "Жирону", "Ювентус" был сильнее "Чезены"
-
Наингголан может покинуть "Интер"
-
"Ницца" усилилась бывшим полузащитником "Ювентуса"
-
"Шахтер" переиграл "Ингулец" в первом матче Де Дзерби в УПЛ
-
"Спартак" проиграл "Рубину", "Локомотив" победил "Арсенал"
-
Буффон зажигательно спел на ужине новичков "Пармы"
-
Дриусси определился с новым клубом
-
Фанаты "Баварии" оскорбили нового главного тренера команды
-
Глушаков оценил свои шансы вернуться в сборную России
-
Названа причина сомнений Грилиша по поводу перехода в "Манчестер Сити"
-
1
"Милан" устроил голевую феерию в матче с клубом Серии С
-
Гол Головина принес "Монако" победу над немецким клубом
-
Семак высказался о волевой победе "Зенита" над "Химками"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20