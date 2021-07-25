Главные новости дня: 24 июля
Фото: твиттер "Рубина"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 24 июля.
"Зенит" уверенно обыграл "Химки" в 1-м туре РПЛ.
"Спартак" проиграл "Рубину", "Локомотив" победил "Арсенал".
"Шахтер" переиграл "Ингулец" в первом матче Де Дзерби в УПЛ.
"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Уле Гуннаром Сульшером.
"Тоттенхэм" объявил об аренде голкипера "Аталанты" Пьерлуиджи Голлини.
"Локомотив" объявил о трансфере защитника "Байера" Тина Едвая.
В Италии приняли решение о заполняемости стадионов в новом сезоне.
В ПСЖ уверены, что купят Поля Погба за 50 миллионов евро.
"Ювентус" отклонил крупное предложение "Ливерпуля" по трансферу Федерико Кьезы.
Фанаты ПСЖ выступили против трансфера Поля Погба.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18