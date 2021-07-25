Главные новости дня: 24 июля

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Главные новости дня: 24 июляФото: твиттер "Рубина"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 24 июля.

"Зенит" уверенно обыграл "Химки" в 1-м туре РПЛ.

"Спартак" проиграл "Рубину", "Локомотив" победил "Арсенал".

"Шахтер" переиграл "Ингулец" в первом матче Де Дзерби в УПЛ.

"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Уле Гуннаром Сульшером.

"Тоттенхэм" объявил об аренде голкипера "Аталанты" Пьерлуиджи Голлини.

"Локомотив" объявил о трансфере защитника "Байера" Тина Едвая.

В Италии приняли решение о заполняемости стадионов в новом сезоне.

В ПСЖ уверены, что купят Поля Погба за 50 миллионов евро.

"Ювентус" отклонил крупное предложение "Ливерпуля" по трансферу Федерико Кьезы.

Фанаты ПСЖ выступили против трансфера Поля Погба.

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"Спартак" проиграл "Рубину", "Локомотив" победил "Арсенал"

"Спартак" проиграл "Рубину", "Локомотив" победил "Арсенал"

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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