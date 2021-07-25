Главные новости дня: 24 июля

Фото: твиттер "Рубина"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 24 июля.

"Зенит" уверенно обыграл "Химки" в 1-м туре РПЛ.

"Спартак" проиграл "Рубину", "Локомотив" победил "Арсенал".

"Шахтер" переиграл "Ингулец" в первом матче Де Дзерби в УПЛ.

"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Уле Гуннаром Сульшером.

"Тоттенхэм" объявил об аренде голкипера "Аталанты" Пьерлуиджи Голлини.

"Локомотив" объявил о трансфере защитника "Байера" Тина Едвая.

В Италии приняли решение о заполняемости стадионов в новом сезоне.

В ПСЖ уверены, что купят Поля Погба за 50 миллионов евро.

"Ювентус" отклонил крупное предложение "Ливерпуля" по трансферу Федерико Кьезы.

Фанаты ПСЖ выступили против трансфера Поля Погба.

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