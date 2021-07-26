Лаутаро Мартинес: "Месси - лучший футболист мира. Он образец для всех"

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Лаутаро Мартинес: "Месси - лучший футболист мира. Он образец для всех" Фото: инстаграм Лионеля Месси

Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес высказался о своем партнере по сборной Аргентины Лионеле Месси.

"Месси - лучший футболист мира. Он наш, аргентинец. Лео тренируется на максимуме, он образец для всех. Месси делает все то, чего не делают остальные футболисты. Мы должны получать от этого удовольствие и учиться у него.

Я никогда не забуду первый день в сборной, когда я в 20 лет попал в команду с ним. Он меня принял. Я смотрел, как он тренируется, и я сказал, что это мечта. Месси очень рад победе в Кубке Америки, мы помогли ему утолить голод после проигранных финалов. Теперь он выиграл, и я безумно рад за него", - приводит слова Мартинеса Ole.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Утолить голод ему вы помогли ртом или другим местом?А вы там садомазохисты , да?))

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