Лаутаро Мартинес: "Месси - лучший футболист мира. Он образец для всех"
Фото: инстаграм Лионеля Месси
Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес высказался о своем партнере по сборной Аргентины Лионеле Месси.
"Месси - лучший футболист мира. Он наш, аргентинец. Лео тренируется на максимуме, он образец для всех. Месси делает все то, чего не делают остальные футболисты. Мы должны получать от этого удовольствие и учиться у него.
Я никогда не забуду первый день в сборной, когда я в 20 лет попал в команду с ним. Он меня принял. Я смотрел, как он тренируется, и я сказал, что это мечта. Месси очень рад победе в Кубке Америки, мы помогли ему утолить голод после проигранных финалов. Теперь он выиграл, и я безумно рад за него", - приводит слова Мартинеса Ole.
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|20
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|Гранада
|19
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|Бетис
|20
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|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
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|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
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|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
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