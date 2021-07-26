Ламела близок к переходу в "Севилью"

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Ламела близок к переходу в "Севилью"Фото: инстаграм Ламелы

Хавбек "Тоттенхэма" Эрик Ламела продолжит карьеру в "Севилье".

По сведениям Football Espana, 29-летний аргентинец уже прибыл в Испанию для прохождения медобследования.

Ламела выступает за "шпор" с 2013 года. Его трансферная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Ламелы четыре гола и один ассист в 35 играх.

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