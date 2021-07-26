"Милан" нацелился на Бакайоко

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"Милан" нацелился на Бакайоко Фото: инстаграм Тьемуэ Бакайоко

"Милан" интересуется хавбеком "Челси" Тьемуэ Бакайоко.

По сведениям Calciomercato, "россонери" рассматривают вариант аренды футболиста с опцией выкупа.

Контракт 26-летнего игрока с "Челси" действует до лета 2023 года. Он уже выступал за "Милан" в сезоне 2018/19.

Прошлый сезон Бакайоко провел в аренде в "Наполи". На его счету два гола и два ассиста в 44 играх.

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