В ЦСКА назвали сроки восстановления Магнуссона

Фото: инстаграм Магнуссона

Тренер ЦСКА Григорий Бабаян поделился информацией о здоровье защитника Хердура Магнуссона.

Напомним, что игрок восстанавливается от повреждения ахиллова сухожилия.

"Насколько мне известно, Магнуссону предстоит долгая реабилитация. Ближайшие два месяца он точно не присоединится к команде, имеется в виду к работе в общей группе", - заявил Бабаян.

В прошлом сезоне Магнуссон провел 28 игр, забил один гол и отдал один ассист.

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