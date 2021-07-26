"Интер" представил новую выездную форму

Фото: твиттер "Интера"

"Интер" в своем твиттере презентовал новую выездную форму на предстоящий сезон.

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La nuova pelle di un'icona, made of Milano. Siamo entusiasti di svelare la nostra Away Jersey 2021/22, la prima con il nostro nuovo logo!#IMInternazionale #IMMilano pic.twitter.com/i7uKlIp8Qz — Inter (@Inter) July 26, 2021

Отметим, что на форме появился новый логотип клуба, надпись нового титульного спонсора, а также узор, напоминающий змею.

Напомним, что новый сезон Серии А начнется 21 августа.

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