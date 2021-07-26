"Интер" представил новую выездную форму

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"Интер" представил новую выездную формуФото: твиттер "Интера"

"Интер" в своем твиттере презентовал новую выездную форму на предстоящий сезон.

Отметим, что на форме появился новый логотип клуба, надпись нового титульного спонсора, а также узор, напоминающий змею.

Напомним, что новый сезон Серии А начнется 21 августа.

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